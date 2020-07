रमीज राजा बोले- 2009 में आखिरी टेस्ट खेलने वाले इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को इंग्लैंड के खिलाफ मिलना चाहिए मौका..

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला पांच अगस्त से मैनचेस्टर में शुरू होगी. आलम ने पाकिस्तान की तरफ से केवल तीन टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 41.66 की औसत से 250 रन बनाये हैं. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्यूनेडिन में खेला था. मध्यक्रम के बल्लेबाज हारिश सोहेल (Haris Sohail) के निजी कारणों से हटने के कारण आलम को मौका मिलने की संभावना है.

Great to see Fawad Alam back in Pakistan colours. Hopefully he'll get a chance against England and it won't be another series of carrying the drinks and towels for him #ENGvPAK#Cricketpic.twitter.com/seiywgkq1q