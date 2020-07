1983 वर्ल्डकप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों का भुगतान बिल शेयर कर रमीज राजा बोले- 'हमें तो 55 हजार मिले थे..'

पाकिस्‍तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा (Ramiz Raja) ने अपने ट्विटर पर भारतीय क्रिकेट टीम के 1983 वर्ल्डकप के दौरान भगुतान किए गए बिल का स्क्रीन शॉट शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि 1983 वर्ल्डकप में भारतीय टीम कपिल देव (Kapil Dev) की कप्तानी में जीत हासिल करने में सफल रही थी. फाइनल में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास बनाया था. बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने जो स्क्रीन शॉट शेयर किया है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय टीम ने 2100 रुपये का बिल भुगतान किया गया था. रमीज राजा ने ट्वीट कर लिखा है, 'कोशिश करूंगा कि 1986-87 के भारतीय दौरे पर पाकिस्तानी टीम ने कितने रूपये का भुगतान किया था उसे यहां यानि सोशल मीडिया पर शेयर करूं. मुझे जहां तक याद है कि हमने 1986-87 के भारतीय दौरे के दौरान 6 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेले थे, उस समय हमने 5500 रूपये (55 हजार रूपये) का भुगतान किया था.'

Had to reproduce this... will try to get a copy of what we got paid for the Indian tour in 86-87. I remember it to this date what I got: played 5 Tests and 6 ODI's and got paid Rs 55000. pic.twitter.com/kbmGMkVGqE