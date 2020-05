रमीज राजा- सुनील गावस्कर ने भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मिलाकर बनाई प्लेइंग XI, कप्तान बना दिया इस खिलाड़ी को

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा (Ramiz Raja) ने भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के खिलाड़ियों को मिलाकर अपने पसंद की प्लेइंग इलेवन तैयार की है. भारत के महान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) के साथ फेसबुक पर लाइव सत्र के दौरान रमीज ने टेस्ट प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया. राजा ने कहा कि दोनों टीमों में बड़े स्टार्स हैं ऐसे में 11 खिलाड़ी चुनना उनके लिए काफी मुश्किल थी. ऐसे में मेरी मदद मेरे बेटे ने की, बेटे ने मुझे सुझाव दिया कि आप पाकिस्तान के गेंदबाजों को टीम में शामिल करें और वहीं, भारत के बल्लेबाजों को अपनी प्लेइंग इलेवन में जगह दें. जिसके बाद वो भारत-पाकिस्तान को मिलाकर एक प्लेइंग इलेवन तैयार कर पाए हैं. राजा ने अपनी प्लेइंग इलेवन में भारत की ओर से केवल एक गेंदबाज को जगह दी है. राजा ने अनिल कुंबले को बतौर भारतीय गेंदबाज शामिल किया है.

