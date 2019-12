Ranji Round Up: मुंबई ने बड़ौदा को दी बड़े अंतर से मात, अन्य परिणाम भी देखें

मुंबई ने यहां खेले गए रणजी ट्रॉफी 2019-20 सीजन के राउंड 1 के एलीट ग्रुप-बी मैच के चौथे दिन वीरवार को बड़ौदा को 309 रनों से करारी शिकस्त दी. इस जीत से मुंबई को छह अंक मिले. मुंबई ने अपनी पहली पारी में 431 रन का स्कोर बनाया और फिर उसने बड़ौदा को उसकी पहली पारी में 307 रनों पर ऑल आउट करके 124 रन की बढ़त हासिल कर ली. मुंबई ने इसके बाद अपनी दूसरी पारी में चार विकेट पर 409 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और बड़ौदा के सामने जीत के लिए 534 रनों का लक्ष्य रख दिया.

बड़ौदा की टीम इस लक्ष्य के जवाब में 224 रन पर ढेर हो गई. टीम के लिए दीपक हुड्डा ने 61 और अभिमन्यु राजपूत ने 53 रन बनाए. मुंबई के लिए शम्स मुलानी ने चार और शशांक अटार्डे तथा आकाश पार्कर ने दो-दो विकेट लिए. मैच में कुल 10 विकेट लेने वाले मुंबई के गेंदबाज मुलानी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. उन्होंने पहली पारी में भी छह विकेट लिए थे.

