Ranji Trophy: बंगाल और कर्नाटक रणजी ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में, दिल्ली बाहर, Ranji Round-Up

बंगाल और कर्नाटक ने क्रमश: पंजाब और बड़ौदा के खिलाफ मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को जीत दर्ज कर रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए (Ranji Trophy) से क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. इस नतीजे से दिल्ली की टीम टूर्नामेंट के नाकआउट चरण में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गयी. ग्रुप ए और बी के क्रास पूल से पांच टीमों को क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करना है जिसमें से बंगाल और कर्नाटक के अलावा गुजरात, सौराष्ट्र और आंध्र ने अपनी जगह पक्की कर ली. पंजाब को यहां तीसरे दिन जीत के लिए 190 रन चाहिए थे, लेकिन पूरी टीम 141 रन पर आउट हो गयी। बंगाल के बांये हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद ने दूसरी पारी में चार विकेट लिए. उन्होंने पहली पारी में सात विकेट लिए थे. इससे पहले बंगाल ने दिन की शुरुआत नौ विकेट पर 199 रन से की लेकिन तीन रन जोड़कर टीम का आखिरी विकेट गिर गया जिससे पंजाब को 190 रन का लक्ष्य मिला. पंजाब की ओर से रमणदीप सिंह (नाबाद 69 रन) के अलावा कोई और बल्लेबाज बंगाल के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका और पूरी टीम 47.3 ओवर में आउट हो गई. बेंगलुरु में कर्नाटक ने बड़ौदा को आठ विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. पहली पारी में महज 85 रन पर आउट होने वाली बड़ौदा की टीम ने दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया. टीम ने 296 रन बनाये जिससे कर्नाटक को जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य मिला. कप्तान करूण नायर के नाबाद 71 रन के बूते टीम ने 44.4 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. चलिए विस्तार से मैचों के बारे में जान लीजिए:

राजस्थान का हार से बचना मुश्किल

दिल्ली। राजस्थान क्रिकेट टीम यहां अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) ग्रुप-ए के मैच में दिल्ली के सामने हार की तरफ बढ़ती दिख रही है. दिल्ली ने अपनी पहली पारी में 623 रन बनाए और राजस्थान को पहली पारी में 299 रनों पर ऑलआउट कर उसे फॉलोऑन दिया. दूसरी पारी में राजस्थान पर संकट मंडरा रहा है. मैच के तीसरे दिन शुक्रवार का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने अपने दो विकेट 128 रनों पर खो दिए हैं. महिपाल लोमरूर 64 और रितुराज सिंह 11 रन बनाकर खेल रहे हैं.

राजस्थान ने दिन की शुरुआत चार विकेट के नुकसान पर 115 रनों के साथ की. कप्तान अशोक मनेरिया ने 38 रनों से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन शतक जमाया. उन्होंने 189 गेंदों की पारी में 14 चौके और तीन छक्के मारे. दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज उनका लंबा साथ नहीं दे सका और टीम 299 रनों पर ऑल आउट हो गई.

दूसरी पारी खेलने उतरी राजस्थान को चार के कुल स्कोर पर मनेंद्र सिंह (4) के रूप में पहला झटका लगा.इसके बाद हालांकि रामनिवास गोलाडा (28) ने महिपाल का साथ दिया और टीम को 59 के कुल स्कोर तक पहुंचाया. यहां रामनिवास आउट हो गए. यश कोठारी ने मैदान पर कदम रखा लेकिन वह रिटायर्ड हर्ट हो गए.

तमिलनाडु ने मजबूत की बढ़त

राजकोट। सीनियर पेशेवर खिलाड़ी अर्पित वासवड़ा की नाबाद 126 रन की पारी से सौराष्ट्र ने शुक्रवार को तमिलनाडु के खिलाफ एलीट ग्रुप के तीसरे दिन स्टंप तक छह विकेट पर 346 रन बनाकर अपनी बढ़त 76 रन की कर ली. इस मैच का नतीजा सौराष्ट्र पर कोई असर नहीं डालेगा जिसने पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर लिया है. कर्नाटक और बंगाल के अपने अंतिम लीग मैच जीतने से तमिलनाडु दौड़ से बाहर हो गया है. तमिलनाडु ने एन जगदीशन के 183 रन की मदद से पहली पारी में 424 रन बनये थे. मेजबान टीम ने तीन विकेट पर 107 रन से खेलना शुरू किया. विकेटकीपर अवि बरोत (82) और वासवड़ा ने चौथे विकेट के लिये 108 रन की भागीदारी निभायी. वासवड़ा ने अभी तक अपनी पारी में 13 चौके और एक छक्का जड़ा.

