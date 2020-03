Ranji Trophy Final,तीसरा दिन:सौराष्ट्र के 425 रनों के जबाव में बंगाल के 3 विकेट 134 रन पर हुए आउट

Ranji Trophy Final: राजकोट में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच (Ranji Trophy Final) के तीसरे दिन खेल खत्म होने तक बंगाल ने 3 विकेट पर 134 रन बना लिए हैं, सौराष्ट्र से बंगाल की टीम अभी भी 291 रन पीछे है. क्रीज पर रिद्धिमान साहा 4 रन और सुदीप चटर्जी 47 रन बनाकर नाबाद हैं. गौरतलब है कि सौराष्ट्र ने पहली पारी में 425 रनों का स्कोर खड़ा किया है. ऐसे में अब बंगाल की टीम चौथे दिन संभल कर पारी आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगी. बंगाल को हार से बचाने के लिए अनुभवी रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) पर अब बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी है. आपको बता दें कि दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो सौराष्ट्र का स्कोर 384 रन पर 8 विकेट था. तीसरे दिन सौराष्ट्र अपने स्कोर में 41 रन को जोड़कर आउट हो गई.

Innings Break: Aarpit Vasavada's 106 and fifties from Cheteshwar Pujara, Avi Barot and Vishvarajsinh Jadeja guide Saurashtra to 425. Follow the #SAUvBEN game live https://t.co/LPb46JOjje @paytm #RanjiTrophy #Final pic.twitter.com/fr4GxVAuLS

सौराष्ट्र की ओर से सबसे ज्यादा रन अर्पित ने 106 रन बनाए तो वहीं पुजारा ने 66 रनों की पारी खेली. इसके साथ - साथ बंगाल की तरफ से आकाश दीप ने 4 और शाहबाज अहमद ने 3 विकेट चटकाए। बंगाल के बल्लेबाजों की बात करें तो सुदीप कुमार 26 और कप्तान अभिमन्यु ईस्वरन 9 रन बनाकर आउट हुए तो मनोज तिवारी 35 रन की पारी खेलने के बाद आउट हुए जिससे बंगाल की टीम दबाव में आ गई. सौराष्ट्र की ओर से अबतक चिराग जानी, धर्मेंद्रसिंह जडेजा और प्रेरक मांकड़ ने 1-1 विकेट चटकाए हैं. मैच के चौथे दिन बंगाल के बल्लेबाजों पर अच्छी बल्लेबाजी करने का दबाव होगा तो वहीं दूसरी ओर सौराष्ट्र के गेंदबाज जल्द से जल्द बंगाल के बल्लेबाजों को आउट कर विशाल बढ़त बनाने की कोशिश में होंगे.

Bengal put up a fight after Saurashtra post 425 runs on the board.



Here's a summary of all the action from Day of the @paytm#RanjiTrophy 2019-20 #Final.



