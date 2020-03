Ranji Trophy: जयदेव उनादकट ने फाइनल मैच में की यह हरकत, गुस्से से तोड़ दिया स्टंप VIDEO

Ranji Trophy Final: राजकोट में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल के चौथे दिन बंगाल ने 6 विकेट पर 354 रन का स्कोर बना लिया है. बंगाल की टीम अभी भी सौराष्ट्र से 71 रन पीछे है. चौथे दिन स्टंप्स के समय बंगाल की ओर से नुस्तुप मजूमदार 58 और अर्नब नंदी 28 रन बनाकर नाबाद हैं। आपको बता दें बंगाल की ओर से सुदीप चटर्जी 81 रन तो वहीं रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने 64 रनों की पारी खेली. दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 101 रनों की साझेदारी कर बंगाल को संकट से उबारा. साहा और चटर्जी की बल्लेबाजी बेहद ही शानदार रही, मैच के दौरान सौराष्ट्र गेंदबाज जयदेव उनादकट दोनों की साझेदारी से इतने चिढ़ गए कि गुस्सा भी दिखाते नजर आए. हुआ ये कि बंगाल की पारी के दौरान 93वें ओवर में गेंदबाज जयदाव उनादकट (Jaydev Unadkat) की गेंद पर सुदीप चटर्जी ने रक्षात्मक शॉट खेला जो फॉलो थ्रू में गेंदबाज के पास गई. जयदेव ने जानबूझकर गेंद को पकड़कर बल्लेबाज की ओर फेंक दिया जो सीधे स्टंप पर जा लगी. गेंद लगते ही मिडिल स्टंप टूट जाती है. वो तो भला हो बल्लेबाज का कि गेंद उनके शरीर को नहीं लगती है वरना कोई बड़ा हादसा घट सकता था. यह घटना चौथे दिन लंच से पहले घटित हुई थी.

चौथे दिन साहा और चटर्जी के अलावा अनुस्तुप मजूमदार और अर्नब नंदी ने सांतवें विकेट के लिए नाबाद 91 रनों की साझेदारी कर मैच को ड्रा के करीब पहुंचा दिया है. सौराष्ट्र की ओर से धर्मेंद्र सिंह जडेजा और प्रेरक मांकड़ ने अभी तक 2-2 विकेट लिए हैं तो वहीं चेतन सकारिया और चिराग जानी को 1- 1 विकेट मिला है. इसके अलावा सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट एक भी विकेट नहीं ले पाए. बता दें कि सौराष्ट्र की टीम ने पहली पारी में 425 रनों का स्कोर बनाया था.

JUST IN: Final Day Of #RanjiTrophy 2019-20 Will Be Played behind closed doors - Only Players, Match Officials, accredited media & state association officials will be allowed In-Stadium. #SAUvBEN#Cricket