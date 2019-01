Ranji Trophy: ...अब चेतेश्वर पुजारा का रणजी में जलवा, सौराष्ट्र ने रचा 84 साल का 'सबसे बड़ा' इतिहास

टीम इंडिया की दूसरी वॉल चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने पहले अपने बेहतरीन प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर 2-1 से मात देने में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो अब बिल्कुल सही समय समय पुजारा रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy Quarterfinal) के क्वार्टरफाइनल (Uttar Pradesh vs Saurashtra) में उत्तर प्रदेश के खिलाफ शनिवार को आखिरी दिन बल्लेबाजी का बेहतरीन नमूना पेश किया. और इससे सौराष्ट्र सेमीफाइनल में तो पहुंच ही गया, साथ ही इस टीम ने वह कारनामा कर दिखाया जो रणजी ट्रॉफी के 84 साल के इतिहास में कोई भी टीम नहीं कर सकी थी.

What a chase! A great 116 by #HarvikDesai . Bring it on, semifinals! #RanjiTrophypic.twitter.com/ZXCgebBLMY