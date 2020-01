Ranji Trophy: आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले जा रहे दिल्ली और पंजाब (Punjab Vs Delhi) के बीच रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) मैच के पहले द‍िन उस समय विवाद खड़ा हो गया जब पंजाब के स्‍टार बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने आउट दिए जाने के बाद अंपायर के ख‍िलाफ अपशब्‍दों का इस्‍तेमाल क‍िया. मजे की बात यह रही कि शुभमन के इस व्यवहार के बाद अंपायर ने अपना फैसला बदल दिया जिससे दिल्ली की टीम नाराज हो गई. मैच में पंजाब की टीम पहले बैट‍िंग कर रही है.

Shubman Gill playing against Delhi was given out wrong by the umpire who's making his #RanjiTrophy Debut, he abused him and refused to leave the field, Decision was overturned but then Delhi players walked off in protest, Match referee had to intervene to solve the issue pic.twitter.com/c2Nymc8GTh