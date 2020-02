Ranji Trophy Quarterfinal: वर्षा प्रभावित पहले दिन कर्नाटक की खराब शुरुआत

कर्नाटक ने यहां जम्मू में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी 2019-20 सीजन के क्वार्टर फाइनल मैच के पहले दिन वीरवार को अपनी पहली पारी में मेजबान जम्मू-कश्मीर के खिलाफ दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 14 रन बनााए हैं. खराब रोशनी के कारण खेल काफी देरी से शुरू हुआ. टॉस में भी देरी हुई. कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. कर्नाटक के लिए रविकुमार समर्थ ने पांच और देवदत्त पल्लीकल ने दो रन बनाए. स्टंप्स के समय कप्तान करुण नायर चार और कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ खाता खोले बिना नाबाद लौटे. जम्मू कश्मीर के लिए आकुब नबी और मुजतबा यूसुफ ने एक-एक विकेट हासिल किए हैं.

मजूमदार व शहबाज ने बंगाल को संभाला

कटक। अनुस्तूप मजूमदार (नाबाद 136) और शहबाज अहमद (नाबाद 82) ने सातवें विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी कर यहां डीआरईएमएस ग्राउंड पर खेले जा रहे क्वार्टर फाइनल के पहले दिन शुक्रवार को बंगाल को मेजबान ओडिशा के खिलाफ पहली पारी में सस्ते में सिमटने से बचा लिया. इन दोनों के बीच यह साझेदारी तब आई जब टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने छह विकेट सिर्फ 141 रनों पर ही खो दिए थे. यहां से इन दोनों ने ओडिशा के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया और बंगाल ने पहले दिन का अंत छह विकेट के नुकसान पर 308 रनों के साथ किया. मजूमदार ने अभी तक अपनी पारी में 194 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौके लगाए हैं. शहबाज ने 154 गेंदें खेलीं हैं और 13 चौके मारे हैं. इससे पहले, ओडिशा ने बंगाल को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (7), कौशिक घोष (9), अभिषेक रमन (1), अर्नब नंदी (24) और मनोज तिवारी (4) जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट लिए. पहले दिन के खेले की समाप्ति पर बंगाल ने 6 विकेट पर 308 रन बना लिए थे. ओडिशा के लिए सूर्यकांत प्रधान और कंवर सिंह चौहान ने दो-दो विकेट लिए हैं. बंसत मोहंती, देबब्रता प्रधान के हिस्से एक-एक विकेट आया.

