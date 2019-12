Ranji Trophy Round Up: शिवम और शुभम ने हरियाणा के लिए शतक जड़े, अन्य मैचों का हाल भी पढ़ें

खास बातें मुंबई ने गंवा दिए 8 विकेट पंजाब के गेंदबाजों का उम्दा प्रदर्शन उथप्पा के शतक से केरल मजबूत

शुभम रोहिल्ला (नाबाद 117) और शिवम चौहान (117) के शानदार शतकों से हरियाणा ने यहां जारी रणजी ट्रॉफी-2019-20 सीजन के राउंड 1 के ग्रुप-सी मैच में महाराष्ट्र के खिलाफ पहले दिन सोमवार को अपनी पहली पारी में तीन विकेट पर 279 रन का मजबूत स्कोर बना लिया. शुभम ने 234 गेंदों पर अब तक 15 चौके लगाए हैं। शिवम ने 208 गेंदों पर 14 चौकों और दो छक्के लगाए. हिमांशु राणा ने 39 गेंदों पर नाबाद 20 रन में एक चौके और एक छक्का लगाया है. उनके अलावा अंकित कुमार ने 14 और चैतन्या बिश्नाई ने एक रन का योगदान दिया. महाराष्ट्र की ओर से समद फलाह, अनुपम संकलेचा और प्रदीप दाहे को एक-एक विकेट मिले हैं.

मुंबई ने गंवा दिए 8 विकेट

वडोदरा। मुंबई ने ओपनर पृथ्वी शॉ सहित अपने चार बल्लेबाजों के अर्धशतक से एलीट ग्रुप-ए और बी- मैच में बड़ौदा के खिलाफ पहले दिन सोमवार को अपनी पहली पारी में आठ विकेट पर 362 रन का मजबूत स्कोर बना लिया. मुंबई की ओर से शॉ ने 62 गेंदों पर 11 चौकों से 66, अजिंक्य रहाणे ने 145 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 79, शम्स मुलानी ने 94 गेंदों पर सात चौके और दो छक्के से नाबाद 56 और शार्दुल ठाकुर ने 63 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्के से 64 रन की पारी खेली. उनके अलावा शुभम रंजाने ने 36 और जोय गोकुल बिस्ता ने 18 रन बनाए. स्टंप्स के समय शशांक अर्टाडे पांच रन बनाकर मुलानी के साथ नाबाद लौटे. बड़ौदा की ओर से भार्गव भट्ट ने तीन, अभिमन्यु राजपूत और यूसुफ पठान ने दो-दो जबकि कप्तान क्रुणाल पंड्या ने एक विकेट लिया.

रेलवे पहले दिन 8 पर 244 रन

मेरठ। रेलवे ने दिनेश मोर और नवनीत विर्क के अर्धशतकों की मदद से के ग्रुप-ए और बी- मैच में पहले दिन उत्तर प्रदेश के खिलाफ आठ विकेट पर 244 रन का स्कोर बना लिया. स्टंप्स के समय मोर 129 गेंदों पर 13 चौके और एक छक्के की मदद से 89 और अमित मिश्रा दो रन बनाकर नाबाद लौटे. नवनीत ने 122 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 58 रन की पारी खेली। उनके अलावा अरिंदम घोष ने 42 और नितिन भिल्ले ने 18 रन बनाए. उत्तर प्रदेश की ओर से यश दयाल ने अब तक तीन और कप्तान अंकित राजपू तथा शिवम मावी ने दो-दो जबकि सौरभ कुमार ने एक विकेट लिए हैं।

उथप्पा के शतक से केरल मजबूत

थुंबा (केरल)। वरिष्ठ बल्लेबाज रोबिन उथप्पा (102) के शतक के दम पर केरल ने सेंट जेवियर्स कॉलेज ग्राउंड पर खेले जा रहे सीजन के पहले मैच के पहले दिन सोमवार का अंत तीन विकेट के नुकसान पर 276 रनों के साथ किया. उथप्पा के आउट होते ही दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी गई. कप्तान सचिन बेबी 36 रन बनाकर नाबाद हैं उथप्पा के अलावा सलामी बल्लेबाज पूनम राहुल ने भी 97 रनों का योगदान दिया. राहुल ने जलज सक्सेना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े. तेजस बरोका ने जलज को ललित यादव के हाथों कैच कराया. जलज ने 55 गेंदों पर 32 रन बनाए. राहुल को फिर उथप्पा का साथ मिला. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी की. विकास मिश्रा ने राहुल को शतक पूरा नहीं करने दिया. राहुल ने 174 गेंदों का सामना कर 11 चौके और दो छक्के मारे. इसके बाद उथप्पा और कप्तान ने टीम के स्कोरबोर्ड को चालू रखा और तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की बाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रदीप सांगवान ने उथप्पा की पारी का अंत किया और इसी के साथ अंपायरों ने दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी. उथप्पा ने अपनी पारी में 221 गेंदों का सामना किया और सात चौके और तीन छक्के लगाए.

पंजाब के गेंदबाजों का उम्दा प्रदर्शन

जयपुर। पंजाब के गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले जा रहे सीजन के अपने पहले मैच में मेजबान राजस्थान का परेशानी में डाल दिया. पहले दिन सोमवार का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने नौ विकेट खोकर 256 रन बना लिए हैं. राजस्थान के तीन बल्लेबाज अर्धशतक जमाने में सफल रहे जिनके कारण मेजबान टीम संभल सकी. महिपाल लोमरूर और अशोक मनेरिया ने 60-60 रनों का सर्वाधिक योगदान दिया. सलमान खान ने 53 रनों का योगदान दिया. इन तीनों के दम पर ही मेजबान टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. महिपाल ने 109 गेंदों का सामना कर आठ चौके लगाए. मनेरिया की पारी में 110 गेंदों पर चार चौके और एक छक्का मारा. सलमान ने 90 गेंदों का सामना किया जिसमें से आठ पर गेंद को सीमारेखा के पार पहुंचाया. पंजाब के लिए सिद्धार्थ कौल ने तीन और बलतेज सिंह और सनवीर सिंह ने दो-दो सफलताएं अर्जित कीं. अश्विनी कुमार और मयंक मारकंडे ने एक-एक विकेट लिया.

बिहार 173 रन पर सिमटा

पटना। सागर उदेशी के छह विकेटों की मदद से पुड्डुचेरी ने यहां मोमिनुल हक स्टेडियम में जारी सीजन के राउंड-1 के प्लेट ग्रुप मैच में पहले दिन सोमवार को बिहार को 173 रन पर समेट दिया. पुड्डुचेरी ने इसके जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 62 रन बना लिए हैं. सुब्रमणयम आनंद 64 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के के सहारे 39 और एस कार्तिका 21 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 21 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं. पुड्डुचेरी अभी बिहार के स्कोर से 111 रन पीछे है जबकि उसके सभी विकेट शेष है. इससे पहले, बिहार की टीम 173 रन पर सिमट गई.

मेजबान टीम के लिए शाशीम राठौर ने सर्वाधिक 31, निशांत कुमार ने 24, कप्तान आशुतोष अमन ने 23, बाबुल कुमार ने 22 और विकेक कुमार ने 19 रनों का योगदान दिया. पुड्डुचेरी के लिए उदेशी के छह विकेट के अलावा अशीत राजीव और फाबिद अहमद ने दो-दो विकेट लिए.