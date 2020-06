रणजी ट्रॉफी इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले महान गेंदबाज राजिंदर गोयल का निधन

हालांकि गोएल को 1974-75 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किया गया लेकिन प्लेइंग इलेवन (Playing XI) का हिस्सा नहीं बन पाए थे. राजिंदर गोयल (Rajinder Goel) 44 साल तक क्रिकेट खेलते रहे थे. बताया जाता है कि बिशन सिंह बेदी की भारतीय टीम में जगह होने की वजह से कभी भी राजिंदर अपनी जगह भारतीय टीम में नहीं बना सके.

Rajinder Goel was the most trustworthy ‘trundler' in Indn 1st Class Crkt..very sad personally on his demise..lost a dear friend..RIP ‘Goely' pic.twitter.com/IddYttmBQ7 — Bishan Bedi (@BishanBedi) June 21, 2020

बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi) खुद एक एक बेहतरीन बायें हाथ के स्पिन थे जिसके कारण राजिंदर को भारतीय टीम में खेलने के लिए नहीं बुलाया गया. राजिंदर को सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजे गए. बता दें कि सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार रजिंदार गोएल को उनके प्रतिद्वंदी रहे बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi) के हाथों से ही मिला था.

Rajinder Goel was easily the most ‘contented' human being I've known...I used to envy his sense of ‘contentment' in my moments of turmoil..RIP ‘Goely'..You bowled yur heart out to keep Ranji Trophy alive..!! pic.twitter.com/U1ZZCQE7KW — Bishan Bedi (@BishanBedi) June 21, 2020

Man with the most Ranji Trophy wickets & a domestic stalwart Rajinder Goel is no more. Picked 750 First-Class wickets yet never played for India. A dacoit wrote to him congratulating him on picking 600 Ranji Trophy wickets. Goel ji was happy & even replied to him #RIP sir pic.twitter.com/m3cXcBIX8F — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 21, 2020

बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi) के अलावा कई क्रिकेटरों ने राजिंदर गोएल को निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है. गौरतलब है कि कपिल देव निश्चित तौर पर हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रहे हैं लेकिन उनसे पहले गोयल थे जिन्होंने इस राज्य की गेंदबाजी की कमान बखूबी संभाल रखी थी.

कपिल देव की अगुवाई वाली हरियाणा ने जब 1991 में मुंबई को हराकर रणजी ट्राफी जीती थी तब गोयल उसकी चयनसमिति के अध्यक्ष थे. एक बार गोयल से पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का दुख है कि बेदी युग में होने के कारण उन्हें भारत की तरफ से खेलने का मौका नहीं मिल, उन्होंने कहा, ‘‘जी बिलकुल नहीं। बिशन बेदी बहुत बड़े गेंदबाज थे.

