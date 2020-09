IPL 2020 एंथम सॉन्ग विवादों में, 'रैपर' ने लगाया चोरी का आरोप

कृष्णा ने कहा कि साल 2017 में उन्होंने 'देख कौन आया वापस' गाना रिलीज किया था. इसी को चुराकर आईपीएल 2020 का एंथम तैयार किया गया है. रैपर कृष्णा ने कहा कि आज के बड़े कंपनी ऐसा करते हैं यकीनन निराश करने वाला है. उन्होंने कहा कि हॉटस्टार जैसे बड़ी कंपनी ऐसा करती है तो म्यूजिक इंडस्ट्री में आए .युवा कलाकारों के लिए यह बड़ी मुसीबत है.

Hey guys, @IPL has plagiarised my song “Dekh Kaun Aaya Waapas” and created “Aayenge Hum Wapas” as this years anthem without credit or consent. I request my fellow artists and friends on twitter to RT this tweet for awareness, they can not get away with this. @DisneyPlusHShttps://t.co/GDNFeyhXR5