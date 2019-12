Big Bash League: अफगान‍िस्‍तान के द‍िग्‍गज प्‍लेयर राश‍िद खान (Rashid Khan) रव‍िवार को ब‍िग बैश लीग मुकाबले के दौरान नए तरह के ड‍िजाइन वाला बैट लेकर मैदान में उतरे. राश‍िद टूर्नामेंट में एड‍िलेड स्‍ट्राइकर्स टीम की ओर से खेल रहे हैं. मेलबर्न रेनेग्रेड्स के ख‍िलाफ (Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades) मैच के दौरान वे ऐसा बैट लेकर उतरे ज‍िसके प‍िछले ह‍िस्‍से में ऊंट की तरह उभार था. यह एक तरह से ऊंट की पीठ जैसा लुक देता है. अजीब ड‍िजाइन वाला यह बैट लेकर बल्‍लेबाजी के ल‍िए राश‍िद चर्चा का व‍िषय बन गए. क्र‍िकेट ऑस्‍ट्रेल‍िया ने इस 'कैमल' बैट का फोटो अपने ट्व‍िटर हैंडल पर शेयर क‍िया है, उन्‍होंने इसे 'द कैमल' (The Camel) नाम द‍िया है.

They call it 'The Camel'



Thoughts on @rashidkhan_19's new style of bat? #BBL09pic.twitter.com/o59ICEHnrG