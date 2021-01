AFG vs IRE: वनडे क्रिकेट में राशिद खान का बड़ा कारनामा, ऐसा करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बने

PAK vs SA: पाकिस्तान के इस स्पिनर ने 34 साल में किया टेस्ट डेब्यू, मैदान पर उतरते ही रचा इतिहास

A terrific knock at a crucial stage of the game by @rashidkhan_19 ! He is gone for 48 runs in the penultimate over of the innings!#AFGvIRE#KardanUniversityCuppic.twitter.com/KSLeLzeAEB