राशिद खान ने दशक का टी20 खिलाड़ी बनकर बढ़ाया अफगानिस्तान का गौरव

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने कहा है कि अफगानिस्तान जैसे उभरते हुए देश के खिलाड़ी के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के दशक के सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीतना विशेष उपलब्धि है. आईसीसी के ट्विटर पेज पर पोस्ट वीडियो में राशिद (Rashid Khan) ने कहा, ‘इस पुरस्कार के बाद मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं हैं. अफगानिस्तान के किसी खिलाड़ी का यह पुरस्कार हासिल करना, यह मेरे लिए विशेष लम्हा है, मेरे देश और मेरे प्रशंसकों के लिए.'राशिद (Rashid Khan) ने कहा कि आगामी वर्षों में अब उनका ध्यान अपने बल्लेबाजी कौशल को सुधारने पर रहेगा.

