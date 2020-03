कोरोनावायरस: अफगानिस्तान के दिग्गज राशिद खान ने दिखाई दरियादिली, कुछ ऐसे की जरूरतमंदों की मदद

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरी दुनिया दहशत में है. अफगानिस्तान (Afghanistan) भी इससे अछूता नहीं है. कोरोना के मामले में यहां 174 तक पहुंच गए हैं. ऐसे में अब अपने देश के लोगों की मदद के अफगानिस्तान क्रिकेटर (Afghanistan Cricket) राशिद खान (Rashid Khan) आगे आ गए हैं. राशिद ने जरूरतमंदों के लिए आनाज की व्यवस्था करवाई है. ट्विटर पर राशिद ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मदद करने के लिए आप का अमिर होना अहम नहीं है बल्कि आपके पास दिल होना चाहिए. आज मैंने उन लोगों की मदद की जिसको इसकी जरूरत है. मैं सभी से मदद के लिए अनुरोध करता हूं, दान करने से आप कभी गरीब नहीं होंगे. गौरतलब है कि राशिद खान अफगानिस्तान के ऐसे क्रिकेटर के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से इस देश का नाम नाम रोशन किया है. राशिद के इस काम की तारीफ फैन्स भी कर रहे हैं. बता दें कि वनडे क्रिकेट में राशिद अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने अबतक 71 मैच खेलकर 133 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा राशिद आईपीएल में भी सफल गेंदबाज साबित हुए हैं. आईपीएल में 46 मैचों के दौरान कुल 55 विकेट लेने में सफल रहे हैं. आईपीएल में राशिद खान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा हैं.

We don't need to have deep pockets or be rich to help the needy & poor people, we just need a heart. Today I helped those who needs our help. I call upon all sport, business & public figures to help. No one has ever become poor by giving. #StayHome#Staysafe#Staycleanpic.twitter.com/PHwM0s40tR