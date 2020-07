राशिद खान ने कहा- अफगानिस्तान जीतेगा वर्ल्डकप तभी करूंगा शादी, तो लोग बोले, आप सलमान खान के फैन हैं क्या..'

अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने आजादी रेडियो को दिए अपने इंटरव्यू में एक बड़ा ऐलान कर दिया है. राशिद ने कहा है कि जब तक अफगानिस्तान की टीम (Aghanistan Cricket Team) वर्ल्डकप (World Cup) नहीं जीत जाती तब तक वो शादी नहीं करेंगे. राशिद के इस बयान के बाद ट्विटर पर फैन्स ने उन्हें खूब ट्रोल किया है. लोगों ने राशिद खान की तुलना सलमान खान (Salman Khan) से की है और कमेंट करते हुए लिखा है कि शायद राशिद बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान के फैन है. बता दें कि वर्तमान में राशिद दुनिया के बेहतरीन स्पिनर हैं और अपने परफॉर्मेंस से अफगानिस्तान को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. साल 2015 और 2019 के वर्ल्डकप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम लीग चरण से आगे नहीं जा पाई थी. बता दें कि 2019 वर्ल्डकप (2019 World Cup) से पहले अफगानिस्तान से सभी को उम्मीद थी लेकिन टूर्नामेंट में लीग चरण में ही पस्त हो गई.

Afghanistan cricketer Rashid Khan "I will only get engaged & then married once Afghanistan win the World Cup"

.

Na he smjhain fir pic.twitter.com/QJr3IEl4xg