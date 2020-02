Shahid Afridi: पाक‍िस्‍तान के पूर्व हरफनमौला शाह‍िद अफरीदी (Shahid Afridi) पांचवीं बार प्‍यारी से ब‍िट‍िया के प‍िता बन गए हैं.उन्‍होंने एक ट्वीट करके यह जानकारी फैंस के साथ शेयर की और साथ ही बेटी का नाम क्‍या रखें, इस बारे में फैंस से सुझाव भी मांगे हैं. बूम-बूम अफरीदी के नाम से लोकप्र‍िय अफरीदी ने कहा क‍ि ज‍िस भी फैन का सुझाव पसंद आएगा, वे उसे इनाम भी देंगे. हालांक‍ि शाह‍िद (Shahid Afridi) ने बेटी का नाम सुझाने के ल‍िए एक शर्त भी रखी हैं. उन्‍होंने प्रशंसकों से 'A' लेटर से ही बेटी के नाम का सुझाव देने का आग्रह क‍िया है क्‍योंक‍ि उनकी चार बेट‍ियों का नाम अक्‍सा, अंशा, अज़वा और अश्‍मारा हैं. अफरीदी के इस ट्वीट पर अफगान‍िस्‍तान टीम के स्‍टार प्‍लेयर राश‍िद खान (Rashid Khan)ने जवाब देने में देर नहीं की (Rashid Khan Suggests name For Shahid Afridi's Daughter). उन्‍होंने न केवल अफरीदी को एक नाम सुझाया बल्‍क‍ि इसका मतलब भी बताया है. राश‍िद खान ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-आफरीदी. इसका मतलब होता है बहादुर.

This one's for my fans :

As you can see there's a trend of my daughter's names beginning with the letter ‘A' ☺. Send me your recommendations for our new arrival with ‘A'....the winning name I select gets a prize! Keep the names rolling! #Aqsa#Ansha#Ajwa#Asmara#A....