Aus vs Ind 2nd Test: अश्विन ने स्मिथ को 0 पर आउट कर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले ऑफ स्पिनर बने

Aus vs Ind 2nd Test: गंभीर ने उठाए नीति पर सवाल, बोले कि न इससे पंत का भला होगा, न साहा का

अपना पहला टेस्ट खेल रहे शुभमन गिल (Shubhman Gill) से टकराने के बावजूद जडेजा ने कैच लपक लिया. इसके एक ओवर बाद अश्विन ने स्टीव स्मिथ के रूप में बड़ा विकेट लिया । स्मिथ खाता भी नहीं खोल पाये और उन्होंने लेग गली में नये उपकप्तान चेतेश्वर पुजारा को कैच थमाया. लंच के समय मार्नस लाबुशेन 28 और ट्रेविस हेड चार रन बनाकर खेल रहे थे. अश्विन की गेंद पर लाबुशेन भी पगबाधा की अपील पर बाल बाल बचे. अंपायर रिव्यू से पता चला कि गेंद स्टम्प को छोड़कर जा रही थी.

Bowlers dismissed Steve Smith most times in Tests (with number of innings) 8 (44) Stuart Broad 7 (11) Yasir Shah 6 (41) James Anderson 5 (6) Rangana Herath 5 (8) Neil Wagner 5 (20) RAVICHANDRAN ASHWIN https://t.co/g3Cm121Tng

अश्विन ने स्मिथ को आउट कर बनाया यह रिकॉर्ड

अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में स्मिथ को रिकॉ़र्ड पांचवीं बार आउट करने का कमाल किया. टेस्ट क्रिकेट में वो इलकौते ऐसे ऑफ स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने स्मिथ को सबसे ज्यादा बार आउट किया है. पहले टेस्ट मैच में भी अश्विन ने स्मिथ को स्लिप में कैच आउट कराया था तो वहीं दूसरे टेस्ट में लेग गली में स्मिथ कैच आउट होकर पवेलियन लौटे.

Ravi Ashwin now has taken Steven Smith's wicket 5 times in Test Cricket, most by any right arm off spinner in history.