सौरव और अपने रिश्ते को लेकर रवि शास्त्री ने मीडिया पर लगाया यह आरोप

भारतीय कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने कहा कि वह बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की काफी इज्जत करते हैं और जो उनके रिश्तों पर सवाल उठाते हैं उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है पिछले सप्ताह गांगुली (Sourav Ganguly) ने शास्त्री के साथ मतभेदों की अटकलों को कोरी अफवाह बताया था. शास्त्री ने एक चैनल के निजी कार्यक्रम में कहा कि जहां तक सौरव-शास्त्री की बात है तो यह मीडिया के लिए चाट और भेलपुरी की तरह मिर्च मसाला है. भारतीय कोच ने कहा, ‘उन्होंने (गांगुली) क्रिकेटर के तौर पर जो कुछ किया है, मैं उसका काफी सम्मान करता हूं.

