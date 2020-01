रवि शास्त्री ने एमएस धोनी के करियर को लेकर किया बड़ा इशारा

पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की संन्यास की अटकलों के बीच भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने पूर्व कप्तान को लेकर एक बड़ा इशारा दिया है. और अगर रवि शास्त्री (Ravi Shastri) की मानें, तो टीम इंडिया को दो बार विश्व कप जीत दिलाने वाले धोनी खुद को कभी भी टीम पर नहीं थोपते हैं. और शास्त्री (Ravi Shastri) के इशारे पर गौर फरमाया जाए, तो धोनी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा हो सकते हैं. हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि धोनी इस वर्ल्ड कप तक धोनी 39 साल के हो जाएंगे.

