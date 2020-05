रवि शास्त्री बोले- अपने इन दो पुराने साथियों के साथ Beer पीना चाहूंगा..

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने अपने उन दो साथियों के बारे में खुलासा किया है जिसके साथ वो लॉकडाउन के दौरान बीयर पीना चाहेंगे. शास्त्री ने सोनी स्पोर्ट्स पर दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि इस समय वो जहां हैं उनका एरिया ऑरेंज जोन (orange zone) में पड़ता है. ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ वाइन की शॉप खुली होगी, मैं वहीं से बीयर लूंगा और अपने साथी लक्ष्मण शिवरामकृष्णन (Shivaramakrishnan) और रोजर बिन्नी (Roger Binny) के साथ बीयर साझा करना चाहूंगा. गौतरलब है कि शास्त्री लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अपने घर अलीबाग में मौजूद हैं. इस इंटरव्यू के दौरान भारतीय टीम के कोच ने साल 1985 में हुए बेन्सन और हेजेस विश्व चैम्पियनशिप टूर्नामेंट (Benson & Hedges World Championship ) को लेकर भी अपनी यादें शेयर की.

Ravi Shastri picks Roger Binny and Lakshaman Shivaramakrishnan for his beer buddies in lockdown.