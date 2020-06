रवि शास्त्री ने शेयर की निसर्ग तूफान की झलक, बोले- 'कभी मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया..' देखें Video

चक्रवाती तूफान निसर्ग (Nisarga Cyclone) मुंबई के तट से टकराया है और इस बीच मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित अलीबाग में भारी बारिश भी हो रही है. इस तूफान को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने ट्वीट कर वीडियो शेयर किया है. शास्त्री ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'मैंने ऐसा कभी भी अनुभव नहीं किया है, 100 किलोमीटर की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही है..उद्दंड'. शास्त्री के द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो काफी डरावना है. वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ लोग भय से चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे हैं. भारतीय टीम के कोच के इस वीडियो पर लोगों ने कमेंट भी किए शास्त्री के कमेंट्री के अंदाज में कहा, 'ट्रेसर बुलेट' (Like a tracer bullet). गौरतलब है कि रवि शास्त्री लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अपने घर अलीबाग में मौजूद हैं.

This cyclone is faster than the tracer bullet