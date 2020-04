रवि शास्त्री की इस सलाह ने 1989 में पाकिस्तान में सचिन के पहले दौरे में उनकी मनोदशा और फॉर्म को बदल दिया

मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन के ठीक एकदिन बाद कहा है कि जब उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था, तो उन्हें ज्यादा समझ नहीं थी. और एक बार को उन्हें लगा था कि मानो उनके लिए सबकुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी दौरे में रवि शास्त्री की सलाह ने सचिन तेंदुलकर की मनोदशा को बदल दिया. ध्यान दिला दें कि सचिन तेंदुलकर ने करीब 20 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ साल 1989 में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था. और करियर खत्म होते-होते सचिन ने दो सौ टेस्ट मैच खेले.

Thank you for all your wonderful wishes.

You always prayed for me to stay at the crease and not get out.

My only wish for all of you today is that you too don't get out. #StayHome and stay healthy.