Lockdown तोड़ने वालों के लिए पुलिस ने किया क्रिकेट कमेंट्री का इस्तमाल, रवि शास्त्री बोले- गजब..देखें VIDEO

गौरतलब है कि COVID-19 के कारण आईपीएल (IPL 2020) को 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है लेकिन जिस तरह से कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए टूर्नामेंट के रद्द होने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं.

Stay indoors people. Crucial phase this. Only thing flying around the world like a tracer bullet is this bloody Corona (COVID-19). Stay in before the bugger gets you #IndiaFightsCorona#Covid19Indiapic.twitter.com/RmfNzkOu7f