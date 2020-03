Coronavirus: लोगों को जागरूक के लिए अश्विन ने किया यह काम, ट्विटर पर बदल लिया अपना नाम

कोरोनावायरस (Coronavirus) के खतरा देश में बढ़ता जा रहा है. क्रिकेटर हो या फिर बॉलीवुड स्टार हर कोई अपने तरफ से अपने फैन्स को जागरूक करने के लिए ट्वीट और वीडियो मैसेज सोशल साइट्स पर पोस्ट कर रहे हैं. ऐसे में भारतीय किकेटर अश्विन ने कोरोनावायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल के नाम को बदलकर 'लेट्स स्टे इनडोर इंडिया' रख लिया है. भारतीय टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर अश्विन COVID-19 के खतरे को देखते हुए अपने ट्विटर पर से लगातार ट्वीट करते हुए भी देखें गए हैं. अश्विन ने लोगों से 2 हफ्ता तक ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह देते हुए ट्वीट किया था, आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा, यह वायरस हमारे देश में फैलता है तो यकीनन भयावह स्थिति हो जाएगी. उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी जनसंख्या काफी है और गांव में तो इसकी जानकारी भी नहीं मौजूद हैं.

ऐसे में उन्होंने सभी से घर में रहने को कहा है. गौरतलब है कि भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. भारत सरकार की मुस्तैदी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कार्यकारी निदेशक माइकल जे. रयान ने कहा है कि COVID-19 से निपटने के लिए भारत के पास शानदार क्षमता है, क्योंकि उसके पास दो वैश्विक महामारियों - चेचक और पोलियो - के उन्मूलन का अनुभव है.

भारत की बात करें तो 490 से ज्यादा संख्या संक्रमित लोगों की हो गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनियाभर में अब तक 3,30,000 से ज़्यादा मरीज़ हो चुके हैं, और अब तक 14,000 से ज़्यादा लोग कोरोनावायरस से हुए COVID-19 की वजह से जान गंवा चुके हैं.

Taking in all information ( both authentic and some seemingly panicky ones) . One thing seems certain “ The next 2 weeks are going to be extremely crucial” . Every city in India should literally feel deserted for the next 2 weeks, cos if this escalates it will be mayhem. #COVID19