रविचंद्रन अश्विन सहित दो अन्य क्रिकेटरों का काउंटी करार हआ रद्द

भारत के सीनियर आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड की काउंटी टीम यार्कशर क्रिकेट क्लब के बीच हुआ करार कोरोना वायरस महामारी के कारण सोमवार को आपसी सहमति से रद्द कर दिया गया. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कोरोना वायरस महामारी के कारण हाल में सभी तरह के पेशेवर क्रिकेट को एक जुलाई तक रद्द कर दिया था.

Saqlain Mushtaq Questions Ravichandran Ashwin's Absence In White-Ball Cricket It's been close to three years since Ravi Ashwin played an ODI for India. His last outing in the 50-over format came against the West Indies in 2017. Since then the think-tan... https://t.co/W28XXOz7udpic.twitter.com/9yI3BTlZ4g