पीएम मोदी ने लॉकडाउन- 4 का किया ऐलान, तो अश्विन का आया ऐसा रिएक्शन, बोले- अब आगे क्या.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लॉकडाउन (Lockdown 4) के चौथे चरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, लेकिन यह पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा. इसके लिए नए नियम तय किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का चौथा फेज राज्यों के सुझाव के आधार पर होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद ट्विटर पर अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अपना रिएक्शन दिया है. अश्विन ने ट्वीट कर लिखा है कि, 18 मई और उसके बाद क्या होगा. बता दें कि मोदी जी के देश को संबोधन से पहले भी अश्विन ने ट्वीट किया था और सभी से अपील की थी कि जो भी फैसला लिया जाए उसे हम स्वीकार करके आगे बढ़े.

Over to the states!! What's up for may 18th and beyond? #COVID19

8 pm tonight we will be glued to the television, as the time ahead is extremely critical and we will need to adapt and evolve. Let's stand by as one and follow instructions to the best of our abilities. #COVID#PMModi