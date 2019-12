Ravichandran Ashwin: टीम इंड‍िया के ऑफ स्‍प‍िनर रव‍िचंद्रन अश्‍व‍िन (Ravichandran Ashwin) सोशल मीड‍िया पर खासे सक्र‍िय रहते हैं. हाल ही में उन्‍होंने फैंस के साथ सवाल-जवाब का एक सेशन आयोज‍ित क‍िया. आईपीएल के प‍िछले सीजन में अश्‍व‍िन क‍िंग्‍स इलेवन पंजाब टीम के कप्‍तान थे. वे आईपीएल 2019 के दौरान जोस बटलर को 'मांकड‍िंग' (Mankading) करके अश्‍व‍िन चर्चा में आए थे. इसके कारण अश्‍व‍िन जहां कुछ क्र‍िकेटप्रेम‍ियों के न‍िशाने पर रहे थे, वहीं कुछ लोग इस मामले में उनके समर्थन में आए थे. अश्‍व‍िन आईपीएल के 2020 सीजन (IPL 2020) में द‍िल्‍ली कैप‍िटल्‍स (Delhi Capitals)की ओर से खेलते नजर आएंगे. सवाल-जवाब के सेशन के दौरान अश्‍व‍िन से 'मांकड‍िंग' को लेकर भी सवाल पूछे गए. एक फैन ने पूछा-ऐसे कौन से संभाव‍ित बल्‍लेबाज हैं ज‍िन्‍हें आप इस आईपीएल में 'मांकड़' कर सकते हैं. इस सवाल पर अश्‍व‍िन ने सपाट जवाब द‍िया, 'कोई भी, जो भी क्रीज से बाहर न‍िकलेगा.' आशय साफ है, इस आईपीएल सीजन में भी मौका म‍िलने पर अश्‍व‍िन 'मांकड‍िंग' से आउट करने का मौका नहीं चूकने वाले.

Who are the potential batsmen you can Mankad this IPL? #askash