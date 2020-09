स्टार्क ने आदिल रशीद को नहीं किया 'मांकड़िंग' तो शख्स ने अश्विन को कहा, 'कुछ सीखें इनसे', क्रिकेटर ने यूं किया रिएक्ट

अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आईपीएल 2020 में जोस बटलर को मांकड़ रन आउट किया था, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी. उस घटना को हुए एक साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी भी लोग अश्विन को उस मांकड़ रन आउट को लेकर ट्रोल करते रहते हैं. एक बार फिर यह मामला सामने आया है जब सोशल मीडिया पर एक फैन ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की. दरअसल हुआ ये कि एक यूजर ने मैनचेस्टर में खेले गए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे की एक तस्वीर शेयर की जिसमें तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ( Mitchell Starc) इंग्लैंड बल्लेबाज आदिल रशिद (Adil Rashid) को मांकड़ रन आउट करने की चेतावनी देते नजर आए. यूजर ने जो तस्वीर शेयर की है उसे देखकर ऐसा प्रतित हो रहा है कि स्टार्क बल्लेबाज को क्रिज से बाहर न आने की चेतावनी दे रहे हैं.

I believe in fighting the good fight but wait till the day after and I will get back to you on this. I would like to give a day to myself. https://t.co/2LJufUNAnX