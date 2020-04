रवींद्र जडेजा ने दिखाई तलवारबाजी, तो ऑलराउंडर को सुनने पड़े ऐसे-ऐसे ताने

जडेजा ने तलवार के साथ एकदिन पहले रविवार को अपना कौशल दिखाते हुए वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया. जडेजा ने मैसेज लिखा, 'एक तलवार अपनी चमक खो सकती है, लेकिन यह हमेशा अपने मालिक का कहना मानती है.' जडेजा के इस वीडियो को करीब एक लाख लोग अभी तक लाइक कर चुके हैं, तो करीब ग्यारह हजार लोगों ने इसे रीट्वीट किया है.

बहरहाल, ऐसे भी लोग रहे, जिन्होंने उनकी तलवारबाजी को बिल्कुल भी पसंद तो नहीं ही किया, साथ ही कुछ कड़े सवाल भी जडेजा से कर डाले. जाहिर है कि इन सवालों के बाद जडेजा अगली बार इस तरह का वीडियो पोस्ट करने से पहले कई बार सोचेंगे.

देखिए इस महिला प्रशंसक ने जड़ेजा पर कैसा तीखा और गहरा तंज कसा है!

Feel ashamed to be Rajput @imjadeja,



You lost to Ghazni, lost to Ghuri, lost to Khilji, lost to Babur, lost to Akbar, lost to the Marathas, and keeled over before the British.