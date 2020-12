भारतीय टीम को झटका, टी-20 सीरीज से बाहर हुए रविंद्र जडेजा, उनकी जगह इस खिलाड़ी को मिला मौका

Aus vs Ind 1st T20I: यह "कनकशन नियम" बना ऑस्ट्रेलिया की हार की वजह, नियम के बारे में विस्तार से जान लीजिए

पहले टी-20 में जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की थी और 23 बॉल पर शानदार 44 रन की पारी खेली थी. जडेजा की पारी के दम पर ही भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन रन बना पाने में सफल रही थी. जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और 11 रन पीछे ही रह गई.

Ravindra Jadeja has been ruled out of the rest of the #AUSvIND T20I series and is replaced in the squad by Shardul Thakur.



Jadeja suffered a concussion after being hit on the left side of his forehead in the first T20I against Australia. pic.twitter.com/2jBPCEE0x2