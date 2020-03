जडेजा के घुड़सवारी करते हुए इस वीडियो को फैंस ने काफी पसंद किया. अपने रिएक्‍शन में कुछ लोगों ने रोचक कमेंट भी किए. एक फैन ने लिखा-Great ...बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें ...अपने पास तो तोता भी नहीं है. एक अन्‍य फैन ने अपने रिएक्‍शन में लिखा-रॉयल राजपूत. कुछ फैंस ने इस दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उनकी (जडेजा की) ओर से की जाने वाली आर्थ‍िक मदद के बारे में भी 'चुपके से' पूछ लिया. एक फैन ने जवाबी कमेंट किया, 'आपने अपने लेवल पर कोरोना से फाइट करने के लिए आम लोगों की हेल्‍प जरूर की होगी लेकिन बिना दिखावा किए हुए...जो सही भी है, नेकी कर दरिया में डाल.' हालांकि यह अभी स्‍पष्‍ट नहीं है कि कोरोना प्रभावितों की जडेजा ने कोई आर्थ‍िक मदद की है या नहीं. नजर डालते हैं कुछ खास कमेंट पर...

No Lamborghini or Range rover can beat swag of this.