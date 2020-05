आरसीबी के कोच माइक हेसन ने कहा कि उनकी टीम पूरी तरह से तैयार होगी अगर...

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के क्रिकेट संचालन निदेशक माइक हेसन को अब भी उम्मीद है कि कोरोना वायरस महामारी के बावजूद इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) आईपीएल का आयोजन होगा. उन्होंने साथ ही कहा कि टूर्नामेंट जब भी होगा तो उनकी टीम इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार होगी.आईपीएल का आयोजन 29 मार्च से 24 मई तक तक होना था लेकिन भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. बाद में सरकार ने भी देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया.

