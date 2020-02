इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB)ने अपने सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स से अपना प्रोफाइल फोटो और नाम हटा लिया है. इससे न सिर्फ उसके प्रशंसक बल्कि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal)भी हैरान हैं. न्यूजीलैंड दौरे से लौट रहे चहल ने ट्वीट कर लिखा, "अरे आरसीबी, ये क्या गुगली है? आपकी प्रोफाइल फोटो और इंस्टाग्राम पोस्ट कहां गई?" गौरतलब है क‍ि विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर की टीम ने अपने आधिकारिक ट्व‍िटर हैंडल का नाम बदल दिया है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया.

Arey @rcbtweets, what googly is this? Where did your profile pic and Instagram posts go?