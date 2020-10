RCB vs CSK IPL 2020: चेन्नई के खिलाफ बैंगलोर ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

टूर्नामेंट में सीेसके की टीम का बुरा हाल है और आखिरी पायदान पर है. वहीं, बैंगलोर 14 अंक के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं. सीएसके के खिलाफ मैच को जीतकर आरसीबी प्लेऑफ की रेस में खुद को कंफर्म करना चाहेगी. वहीं, चेन्नई सुपरकिंग्स सम्मान की लड़ाई लड़ने मैदान पर होगी. सीएसके टीम आरसीबी को हराकर प्लेऑफ की जंग को दिलचस्प बना सकती है. इस समय प्लेऑफ के तीसरे और चौथे पायदान पर पहुंचने की रेस में केकेआऱ, किंग्स इलेवन पंजाब और हैदराबाद की टीम बनी हुई है. ऐसे में बैंगलोर के लिए यह मैच जीतना काफी अहम होने वाला है. मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में लगभग पहुंच चुकी है. आरसीबी की टीम धोनी एंड कंपनी को हराकर प्लेऑफ में अपनी स्थिती मजबूत करने के इरादे के साथ मैदान पर होगी. वहीं, सीएसके एक बार फिर प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकता है.

Welcome to Match 44 of #Dream11IPL where #RCB will take on #CSK.



Who are you rooting for ?#RCBvCSKpic.twitter.com/6Sp6qbe4Ei