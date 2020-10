RCB vs KKR: कुछ ऐसे एबीडि विलियर्स का यह छक्का इस बच्चे के लिए जीवन भर का तोहफा बन गया, VIDEO

इन छक्कों की खास बात भी यह रही कि एबी ने दो गगनचुंबी ऐसे लगाए, जो स्टेडियम से बाहर चले गए. एक छक्का को बाहर सड़क पर जा रही कार से जा टकराया, तो एक छक्का एक बच्चे के लिए जीवन भर का तोहफा बन गया. एबीडि विलियर्स का यह छक्का बाहर गया, तो यह गेंद एक बच्चे के हाथ लग गयी. और अब इस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह हाथ में गेंद लिए दिखाई पड़ रहा है.

2 balls went out of ground #ABDevilliers pic.twitter.com/YBM7tRJYeb

वास्तव में, यह गेंद बच्चे के लिए लिए जीवन में कभी न भूलने वाला गिफ्ट साबित होगा, जो उसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगा. एबीडि विलियर्स का यह छक्का बाहर जाकर गिरा, तो गेंद सड़क पर जा रहे इस बच्चे के हाथ लग गयी. और आस-पास से गुजर रहे लोगो ने गेंंद के साथ मोबाइल से बच्चे के फोटो खींचने शुरू कर दिए. और जब ये फोटो सोशल मीडिया पर आए, तो फिर पूरी दुनिया में फोटो शेयर होने लगा और देखते ही देखते यह बच्चा हीरो बन गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंटल से बच्चे का गेंद के साथ फोटो शेयरते हुए मैसेज भी लिखा है.

Save that ball, kid. It's going to be worth a lot one day. #ThatABSix#PlayBold#IPL2020#WeAreChallengers#Dream11IPLpic.twitter.com/IzPrzhPMhG