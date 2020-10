RCB vs KXIP: गेल ने अर्धशतक बनाने के बाद दिखाया खास अंदाज तो कमेंटेटर्स ने इस बात पर की 'खिंचाई', VIDEO

मैच में अर्धशतक बनाने के बाद उन्‍होंने बैट के उस स्टिकर की ओर सबका ध्‍यान दिलाया जिस पर लिखा था 'द बॉस.' यह अलग बात है कि जब उन्‍होंने बल्‍ले पर लगा स्टिकर दिखाया 'The Boss' उल्‍टा नजर आ रहा था. मैच के बाद इसे लेकर गेल और कमेंटेटर्स के बीच रोचक ठिठोली भी हुई.गौरतलब है कि गेल अपने लिए 'यूनिवर्स बॉस' का संबोधन पसंद करते हैं. पोस्‍ट मैच प्रजेंटेशन में गेल ने बताया कि यह हावभाव (gesture) के जरिये वे क्रिकेटप्रेमियों को क्‍या संदेश देना चाहते थे. उन्‍होंने कहा, 'मैं केवल यही कहना चाहता था कि मेरे नाम को कुछ सम्‍मान दीजिए.'

