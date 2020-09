AB de Villiers ने लगाया तूफानी अर्धशतक, मैदान में कर दी रनों की बरसात, बनाया यह रिकॉर्ड

IPL 2020 MI Vs RCB: देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal और एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) की अर्धशतकीय पारी के दम पर बैंगलोर ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन बनाए, देवदत्त ने जहां 40 गेंद पर 54 रनों की पारी खेली तो वहीं एबी ने 24 गेंद पर नाबाद 54 रन बनाकर आरसीबी को 201 रनों पर पहुंचाया. इसके अलावा शिवम दुबे ने आखिर में कुछ अच्छे शॉट लगाते हुए 3 छक्के जमाए. दुबे ने 10 गेंद पर 27 रन बनाए. एबी ने केवल 23 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया, इसके साथ - साथ डिविलियर्स ने अपने आईपीएल करियर में 4500 रन भी पूरे कर लिए. एबी का आईपीएल करियर में यह 35वां अर्धशतक है. वैसे एरोन फिंच ने भी 52 रनों की शानदार पारी खेलकर मुंबई के गेंदबाजों को खूब परेशान किया. एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के जमाए.

4500 runs for @ABdeVilliers17 in IPL #Dream11IPL pic.twitter.com/S7XchCznel

He is such a legend this @ABdeVilliers17. Just a legend. Chrome plated, won't ever rust!