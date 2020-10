IPL 2020 चहल ने सैमसन का लिया एकदम 'हैरान' करने वाला कैच, लेकिन अंपायर के फैसले पर उठे सवाल..देखें Video

IPL 2020 RCB vs RR: बैंगलोर के खिलाफ मैच में संजू सैमसन (Sanju Samson) कुछ कमाल नहीं कर पाए और केवल 4 रन बनाकर चहल (Yuzvendra Chahal) की गेंद का शिकार हो गए. युजवेंद्र चहल ने अपनी लेग स्पिन गेंद पर सैमसन को चकमा दिया और आउट कर पवेलियन की राह दिखाई. चहल की फ्लाइट गेंद पर सैमसन चकमा खा गए और गेंदबाृज चहल को ही कैच दे बैठे. चहल ने संजू सैमसन का कैच जिस तरह से लिया है उसे लेकर फैन्स सोशल मीाडिया पर बहस कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि कैच लेते वक्त गेंद धरती पर टच कर रही है. ऐसे में अंपायर ने गलत फैसला दिया है. बता दें कि जब सैमसन आउट हुए तो फील्ड अंपायर ने सही फैसले के लिए थर्ड अंपायर की तरफ जाना उचित समझा. थर्ड अंपायर ने टीवी पर रिप्ले देखने के बाद पाया कि चहल ने कैच सही तरीके से लिया है. ऐसे में सैमसन आउट हैं.

Those who are saying #samson

was not out see this vedio

One of the #chahal finger is under the ball

Clear out #PlayBoldpic.twitter.com/13C90LqVJ5