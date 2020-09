RCB vs SRH: Yuzvendra chahal की फिरकी ने अकेले पलटा मैच का पासा, ऐसे जीती बैंगलोर

RCB vs SRH: युजवेंद्र चहल (Yuzvendra chahal) ने 16वें ओवर में कमाल किया और लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर आरसीबी (RCB) को मैच में वापसी कराया. चहल ने पहले जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) को बोल्ड किया फिर अगली ही गेंद पर विजय शंकर (Vijay Shankar) को अपनी बेहतरीन गुगली में फंसाकर बोल्ड आउट कर लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया. चहल ने मैच में मनीष पांडे (Manish Pandey), बेयरस्टो और विजय शंकर को आउट मैच का पासा पलट दिया. एक समय हैदराबाद की टीम आसानी से लक्ष्य हासिल करने के करीब थी लेकिन 16वें ओवर में चहल ने दिग्गज बेयस्टो और शंकर को आउट कर हैदराबाद की टीम पर दवाब ला दिया. इस दवाब को हैदराबाद की टीम झेल नहीं पाई और अगले कुछ ओवर में एक के बाद एक विकेट गिरते रहे. चहल ने कमाल की गेंदबाजी की और हैदराबद के बल्लेबाजों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी.

What a comeback from RCB, that double wicket Yuzvendra Chahal over just turned things in RCB's favour.