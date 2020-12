Ind Vs Aus 3rd T20I: दर्शक दीर्घा में दिखा विराट कोहली का 'डुप्लीकेट', देखकर भारतीय कप्तान का रहा ऐसा रिएक्शन

AUS vs Ind 3rd T20I: तीसरे टी-20 में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब दर्शक दीर्घा में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का डुप्लीकेट मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिया. इतना ही नहीं जब कैमरामैन ने कोहली के डुप्लीकेट को मैदान पर लगे स्क्रीन पर दिखाया तो भारतीय कप्तान अपने डुप्लीकेट को देखकर काफी हैरान भी दिख. सोशल मीडिया पर कोहली के डुप्लीकेट की तस्वीर काफी वायरल हो रही है. बता दें कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 क्रिकेट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में मंगलवार को भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम पहले दोनों मैच के साथ सीरीज जीत चुकी है लिहाजा यह महज औपचारिकता का मैच है. भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आस्ट्रेलियाई टीम में नियमित कप्तान आरोन फिंच की वापसी हुई है जो चोट के कारण दूसरे मैच से बाहर थे.

Virat Kohli's duplicate. Has come to see this 3rd T20I match #SarileruNeekevvarupic.twitter.com/4EmQrOgcry