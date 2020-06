गेंदबाज का खुलासा, तेंदुलकर को आउट करने पर मिली जान से मारने की धमकी, घर पर रखने पड़े सुरक्षा गार्ड

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टिम ब्रेसनेन (Tim Bresnan) ने खुलासा किया है कि 2011 में ओवल टेस्ट में जब तेंदुलकर को मैंने आउट किया तो उन्हें और अंपायर रोड टकर को जान से मारने की धमकी मिली थी. बता दें कि ओवल टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) 91 रन पर आउट हो गए थे और 100 इंटरनेशनल शतक जमाने से चुक गए थे. सचिन ने 2011 वर्ल्डकप के दौरान शतक जमाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 शतक पूरे कर लिए थे. ऐसे में जब ओवल टेस्ट मैच की दूसरी पारी में तेंदुलकर शतक के करीब थे तभी गेंदबाज ब्रेसनेन ने उन्हें एल्बी डब्लू आउट कर शतक जमाने से रोक दिया, आउट होने से तेंदुलकर 100 इंटरनेशनल शतक जमाने से महज 9 रन से चूक गए थे. टिम ब्रेसनेन (Tim Bresnan) ने यॉर्कशर क्रिकेट: कवर्स ऑफ' पॉडकास्ट में बात-चीत के दौरान कहा कि जिस गेंद पर तेंदुलकर आउट हुए वो गेंद हल्की सी लेग साइड से बाहर जा रही थी. लेकिन गेंद पैड पर लगी और हमने अपील की, जिसपर अंपायर रोड टकर (Rod Tucker) ने आउट दे दिया. सचिन शतक से 9 रन दूर रह गए.

