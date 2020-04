रिकी पोंटिंग ने किया खुलासा, करियर के दौरान इस एक ओवर में हुआ सबसे ज्यादा परेशान- देखें VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने ट्विटर पर खुलासा किया है कि अपने करियर में उन्हें कब किस गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है. बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया जिसमें एशेज (Ashes) सीरीज में इंग्लैंड के पू्र्व दिग्गज एंड्रयू फ्लिंटॉफ (Andrew Flintoff) की एक ओवर को दिखाया गया है. इस ओवर में फ्लिंटॉफ की गेंदबाजी का सामना पोटिंग कर रहे हैं. इसी वीडियो पर पोंटिग ने कमेंट किया और माना कि, 17 साल के अपने करियर में यह सबसे शानदार ओवर था, जिसका उन्होंने सामना किया. पोंटिंग ने लिखा, एक बेहतरीन क्लासिक रिवर्स स्विंग जिसकी रफ्तार 90 मील प्रति घंटा से ज्यादा थी. बता दें कि यह वीडियो साल 2005 एशेज सीरीज के एजबेस्टन टेस्ट मैच के दौरान का है. फ्लिंटॉफ की गेंदबाजी के दौरान पोंटिंग बिल्कुल असहज दिखे और पूरे ओर में परेशान होने के बाद आखिरी गेंद पर आउट भी हो गए. इंग्लैंड क्रिकेट ने इस वीडियो को पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, क्या रोंगटे खड़े होने के लिए कोई इमोजी बनाया गया है.

Best over I ever faced. Class reverse swing at 90odd mph! https://t.co/EUdN9P64Cr