झाडू मारने की नौकरी करने को तैयार था यह क्रिकेटर, IPL ने बदली जिंदगी, अब कमाता है लाखों रूपये

रिंकू को क्रिकेट का काफी शौक रहा था लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं थी ऐसे में उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपने भाई से मदद मांगी, भाई ने रिंकू को झाडू मारने की नौकरी दिला रहा था. गौरतलब है रिंकू ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 9वीं कक्षा में वो फेल हो गए थे. ऐसे में उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी.

मैन ऑफ द सीरीज में मिली वाइफ, पिता को दे दी

रिंकू ने अपनी किस्मत को बदलने के लिए क्रिकेट का ही सहारा लिया, क्रिकेट को काफी गंभीरता से लेने लगे. दिल्ली में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें वो मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने में सफल रहे. मैन ऑफ द सीरीज के खिताब के तौर पर उनको एक बाइक दी गई, ईनाम में मिली बाइक को रिंकू ने अपने पिता को दे दी जिससे वो LPG सिलेंडर की डिलीवरी कर सके. धीरे-धीरे रिंकू घरेलू क्रिकेट में अपने परफॉर्मेंस से छाप छोड़ने लगे थे.

2014 में लिस्ट ए क्रिकेट में किया डेब्यू

2014 में विदर्भ के खिलाफ रिंकू ने रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया. ऱणजी ट्रॉफी में रिंकू ने शानदार परफॉर्मेंस से खुद को साबित करने लगे. जो भी पैसा उनको क्रिकेट से मिलता वो पूरा पैसा अपने परिवार वालों को दे देते थे. क्रिकेट खेलते हुए रिंकू अपने परिवार का खर्च भी उठाते थे.

