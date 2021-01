एमएस धोनी से तुलना पर ऋषभ पंत को लगता है बहुत अच्छा, लेकिन...

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) से तुलना से खुश हैं, लेकिन गाबा में बेहतरीन विजयी पारी खेलने वाले इस युवा विकेटकीपर की इच्छा कुछ और भी है. मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने जब गाबा में चौथे टेस्ट में भारत के सामने जीते के लिए 328 रन का चुनौतीपूर्ण टारगेट रखा था, तो ऐसे समय ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 138 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के से बिना आउट हुए 89 रन की पारी खेलते हुए मेजबानों की जमीं पर उसे मात देने में अहम भूमिका निभायी थी. इस पारी के लिए ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को मैन ऑफ द मैच चुना गया था. पंत की अक्सर दो बार के विश्व विजेता कप्तान धोनी से तुलना की जाती रही है. धोनी ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.

