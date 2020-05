रिषभ पंत का धोनी पर बड़ा खुलासा, बोले- मदद मांगने पर समस्या का पूरा हल नहीं बताते, लेकिन...

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसा इसलिए भी है कि मैं पूरी तरह उन पर निर्भर ना रहूं. वह केवल संकेत देते है जिससे मुझे हल निकालने में मदद मिलती है. वह बल्लेबाजी में मेरे पसंदीदा जोड़ीदारों में से एक है. उनके साथ हालांकि बल्लेबाजी का मौका कम ही मिलता है।'' कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण आईपीएल (IPL) को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है.

Rishabh Pant said that it fills him with pride looking at where his journey started. He mentioned that he was huge Adam Gilchrist fan, but since the game constantly evolves, he started following MS Dhoni. MS brought innovation, latterly Yuraj also helped him alot.