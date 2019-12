ऋषभ पंत को इस तरह की बातों की अनदेखी करनी होगी, सौरव गांगुली ने कहा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अपने करियर में जो कुछ हासलि किया है, उसकी बराबरी करने में युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत को 15 साल लग जाएंगे. गांगुली ने हालांति खराब दौर से गुजर रहे पंत का साथ दिया है और कहा है कि वह आलोचनाओं से सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें. गांगुली के मुताबिक खराब दौर में पंत को 'धोनी-धोनी' जैसे नारे भी सुनाई देंगे, लेकिन उन्हें इन्हें नजरअंदाज करना होगा.

