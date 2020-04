ऋषि कपूर के निधन से सदमे में विराट कोहली, बोले- विश्वास ही नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ है

बीते दिन एक्टर को उनके स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि ऋषि कपूर को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, साथ ही उन्होंने कहा था कि ऋषि कपूर की हालत स्थिर है. लेकिन आज सुबह ही एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

Our dear #RishiKapoor passed away peacefully at 8:45am IST in hospital today after a two-year battle with leukaemia. The doctors and medical staff at the hospital said he kept them entertained to the last: Message from Rishi Kapoor's family pic.twitter.com/AESYKabXkx